Vuelve ‘Pesadilla en la cocina’, más Pesadilla que nunca. Las situaciones de tensión extrema y la lucha por el mando serán los mayores desafíos a los que se enfrentará Alberto Chicote en laSexta a partir de este jueves, a las 22.30 horas. El formato cumple diez años de historia y éxito en laSexta y estrena esta nueva entrega, la octava, en la cadena de Atresmedia TV, trasladándose hasta la localidad barcelonesa de Viladecans.

Este jueves, Chicote acude al rescate de José Antonio, un cocinero que conoció el éxito y los premios con su antiguo restaurante, ‘Colosseum’, pero que acude a Alberto Chicote acuciado por los problemas de su nuevo negocio: ‘Il Fogón della Toscana’. ‘Pesadilla en la cocina’ inaugura temporada viajando a la localidad de Viladecans (Barcelona), en la que se encuentra este restaurante de cocina italiana regentado por una familia gitana. Un negocio que alardea de buena comida, pero cuya mala organización y pésimo servicio han hecho que acumule una deuda que podría obligarle a cerrar definitivamente sus puertas.

Capitaneado por José Antonio, un cocinero curtido cuyas pizzas eran famosas pero que ya no consiguen el mismo efecto entre los clientes, y su mujer Remedios, en “Il Fogón della Toscana” reinan los gritos, vuelan los platos y las cuentas no salen. La carta está desactualizada, los electrodomésticos estropeados y hay escasez de materia prima, a lo que se le suma que los bichos están a la orden del día y, en ocasiones, muy a la vista de los comensales. José Antonio culpa a sus empleados y los tacha de poco profesionales, pero él mismo no cumple con sus tareas como dueño. Durante los servicios los clientes devuelven la comida y los empleados abandonan el local ante la frustración de unos dueños que no logran ponerse de acuerdo. Alberto Chicote intentará poner fin a una situación insostenible que puede hacer tambalear los cimientos tanto del local como de la familia.

Una década de éxito de audiencia

Durante esta década de emisión, ‘Pesadilla en la cocina’ se ha convertido en uno de los grandes puntales del entretenimiento de laSexta. Fue en el año 2012 cuando Alberto Chicote se enfundaba por primera vez una de sus ya míticas chaquetillas de ‘Pesadilla en la cocina’. Desde entonces, el chef y el equipo del programa han visitado casi un centenar de restaurantes, a los que han ayudado e intentado salvar de las situaciones más extremas con consejos gastronómicos, empresariales y personales. Durante estos años, Alberto Chicote ha tirado de perseverancia, paciencia y tenacidad para hacer frente a los desafíos y obstáculos que se le han presentado en cada uno de los restaurantes. El chef no solo ha puesto su dilatada experiencia en manos de los protagonistas, también se ha abierto en canal en las situaciones más complicadas, mostrando su cercanía e implicación con cada uno de los casos.

El formato ha contado siempre con un gran seguimiento por parte de la audiencia, acumulando más de 37,2 millones de espectadores únicos en su historia. Su debut en octubre de 2012 fue el segundo estreno histórico de entretenimiento más visto de la cadena (2.802.000 y 13,7%) tras el de ‘El jefe infiltrado’ en abril de 2014 (2.970.000 y 14,6%).

A lo largo de estos diez años, ‘Pesadilla en la cocina’ logra una media histórica del 10,9% y cerca de 2 millones de espectadores y ha sido durante todas y cada una de sus temporadas líder frente a su directo competidor.

‘Pesadilla en la cocina’ es una producción de Atresmedia TV en colaboración Warner Bros. ITVP España.

Los retos de la nueva temporada

En la octava temporada, los espectadores serán testigos de algunos de los escenarios más duros vividos en el programa porque, en esta nueva edición, Chicote tendrá que lidiar con la nefasta organización en muchos de los restaurantes, con el terrible carácter de algunos hosteleros y con platos de dudosa calidad y fatídica ejecución, razón por la que sacará su lado más perseverante y por la que no cejará en el empeño de hacer hasta lo imposible por salvar a los restaurantes para quienes ‘Pesadilla en la cocina’ es su última oportunidad.

Tampoco faltará la ya habitual suciedad mugrienta con capas de grasa acumuladas desde hace semanas, acompañadas por cucarachas y todo tipo de bichos que campan a sus anchas por más de un restaurante. Alberto Chicote hará acopio de buenas dosis de paciencia con dueños, camareros y cocineros hostiles, desorientados y desbordados por unas deudas que pueden llegar a hacer que sus negocios echen el cierre para siempre.

Además, en esta temporada, problemas sociales como el desempleo, la jubilación o el maltrato, entre otros, serán tan protagonistas como los propios dueños y empleados y mantendrán los sentimientos a flor de piel a lo largo de toda la edición, que se sumarán a otras situaciones límite que el propio Alberto Chicote admite no haber vivido jamás.

Diez años de un éxito cocinado en laSexta por Chicote

‘Pesadilla en la cocina’ es la versión española de ‘Kitchen Nightmares’, el formato de éxito internacional que lanzó a la fama mundial al cocinero británico Gordon Ramsey en 2004 y que Warner Bros. ITVP España produce para laSexta. Aquí, ha sido Alberto Chicote quien ha cocinado y popularizado el programa que ha tenido adaptaciones en más de 20 países.

A lo largo de sus diez años de vida, ‘Pesadilla en la cocina’ ha recorrido toda la geografía española, en un intenso viaje desde Madrid a Galicia, pasando por el archipiélago canario o la ciudad autónoma de Melilla, entre otras.

En todas sus paradas, ya hayan sido pequeñas aldeas, pueblos pintorescos o grandes ciudades, el programa ha visitado restaurantes con todo tipo de ofertas gastronómicas, desde aquellos que ofrecían la comida típica de la región en la que se encontraban, tales como tabernas andaluzas, restaurantes extremeños o posadas gallegas, a los que se decantaban por una carta más internacional, con los locales de comida brasileña, hindú o tailandesa.

Asimismo, por ‘Pesadilla en la cocina’ han pasado conceptos de restauración de lo más variada, desde un chiringuito en la playa, a una tetería, un food truck o un barco transformado en restaurante. Retratos de una realidad gastronómica cuya variedad no se detiene.

Y también ha viajado fuera de nuestras fronteras, con destinos como Miami, Hamburgo, Andorra o Utrecht para responder a las peticiones de ayuda de hosteleros en la cuerda floja con situaciones insostenibles.

El camino no ha sido fácil ni ha estado exento de dificultades. ‘Pesadilla en la cocina’ trabaja con material sensible: el sustento de familias, los sentimientos de sus protagonistas, las frustraciones o las dudas. Eso conlleva una enorme responsabilidad, debido a que, en la mayor parte de las ocasiones, se trata de la última oportunidad de los restaurantes de seguir a flote. Un ahora o nunca en el que darlo todo.

Durante esta década, el formato también ha puesto en valor el sector de la hostelería, así como la importancia de la formación y la disciplina a la hora de llevar o trabajar en un bar o restaurante.

Poder ayudar a restaurantes que lo necesitan dándoles las herramientas necesarias ha sido siempre la finalidad principal del chef y del programa. A lo largo de los años, el componente humano ha ido ganando terreno y ha dejado ver a un Alberto Chicote completamente entregado y comprometido hasta la médula, no solo con los problemas económicos y gastronómicos de los restaurantes, sino también con las dificultades personales de los protagonistas.

Y es que, aunque cada vez con más autoexigencia, Alberto Chicote sigue tratando cada restaurante como el primero, continúa con los nervios de las reaperturas como si todavía fuera 2012 y mantiene intacto el sentimiento de satisfacción cuando las cosas salen bien y los restaurantes disfrutan de una nueva oportunidad de salir adelante.