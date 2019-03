"Me han tocado la cara y nada más, pero no por falta de ganas"

El gran protagonista de Pesadilla en la cocina asegura que “no existen tantos secretos” para sacar adelante su trabajo. “Hay experiencia, llevar años metido en esto, tener muy claro lo que quieres e intentar con todo el interés del mundo hacer ver lo que tienes claro es básico”, confiesa Chicote.

'Creo que al principio se arrepienten de llamarme para pedirme ayuda'

El cocinero madrileño tiene las cosas claras. “Creo que al principio se arrepienten de llamarme para pedirme ayuda. Los primeros días dicen ‘Madre mía, he cometido un error’; pero bueno… ya habían cometido tantos antes”, considera Chicote.

En tono jocoso, el que fuera nombrado Mejor cocinero del año 2006 revela que le “han llegado a tocar la cara, pero nada más; seguramente no por falta de ganas”. Lo cierto es que la tensión se hace palpable en cada momento del programa.

Pero Chicote deja clara su filosofía. “Cuando te enfrentas a un restaurante que no funciona y no sabes por qué, lo primero es analizar los problemas que se le presenten, no sólo los espacios: las personas, la actitud de la gente, la capacidad de trabajo en equipo… todo esto no es sencillo”, afirma el cocinero.