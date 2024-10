El dueño de 'Brasas y más' cuenta a Alberto Chicote que su mujer no sabe hasta qué punto tiene deudas. "Yo le digo 7 u 8.000 y a lo mejor me están embargando 21.000 euros", relata el propietario, que añade: "Si digo 21.000 tenemos una pelea ahí...". Al enterarse el presentador de 'Pesadilla en la cocina' de esto, le pregunta a si no cree que es el momento de que su esposa sepa cuál es la situación y le dice que ha pedido a su mujer que venga.

"¿Has visto esta caja cuando has entrado? Facturas, facturas y más facturas", le dice Chicote a Khadi, la mujer del propietario. El chef le pregunta cuál cree que es la situación del restaurante. "Yo sé que está en la mierda, pero no sé hasta qué punto porque no hablamos y no me cuenta nada", le responde la mujer que reconoce que a ella llega un punto que le afecta. "No te cuento las cosas para no preocuparte para que no te sientas tú mal", le explica el dueño de 'Brasas y más' a su esposa, que le contesta: "Ya, pero tú no mejoras y no haces nada para ir mejor".

"¿A cuánto crees tú que ascienden las deudas que tiene Redón ahora?", pregunta el cocinero a la esposa, que le responde que serán unos 100.000 euros. "El triple es", le contesta su esposo. Chicote quiere saber si ella se lo esperaba. "No, para nada esa cifra en mi cabeza no", responde.