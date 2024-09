El segundo servicio de 'Tradiciones peruanas' en 'Pesadilla en la cocina' está siendo caótico. "Que sea la primera y última vez que gritas a mi hermana", exige Lis a Jorge en la barra. A lo que el copropietario responde a su esposa que es mejor que se vaya. "Todo mi dinero está invertido aquí. Ella está aquí para ayudar, lo que tú no haces", le contesta enfadada su mujer, que está harta de que su esposo pase de todo.

En mitad de la discusión, Jorge se cansa de oír a su esposa y decide irse a un cuarto que la hermana de Lis denomina "su guarida". "¿Y ahora qué?", pregunta Chicote a la copropietaria ojiplático tras ver la escena. Una vez en el cuarto, Jorge enciende la televisión, pone 'Pesadilla en la cocina' y se tumba en el sofá. "Soy muy fan de "Pesadilla" desde hace tres meses, pero prefiero verlo por la tele que aguantarlo en persona", reconoce el dueño de 'Tradiciones peruanas'.

Chicote sube a la sala para hablar con el dueño y no puede creer lo que ve. Jorge le dice que pone 'Pesadilla' para "aprender algo". "¿A aprender algo? ¡Qué estoy aquí contigo, amigo!", exclama el chef para que entienda que lo tiene en su restaurante para ayudarle. "¿Qué quieres que haga?", le contesta el copropietario, que afirma no puede hacer nada estando su esposa y su hermana ahí. "Pues igual que resuelvas cosas, que te diga cómo tienes que tomar una comanda y me escuches, me da igual lo que hagas, pero suma. Es decir, ponte a currar", exige el cocinero.

El presentador de 'Pesadilla en la cocina' sale del restaurante, no entiende nada. "La definición de desfachatez se llama Jorge", comienza exponiendo Chicote, que no da crédito con la actitud de Jorge. "Su mujer, poniendo su sueldo para mantener el negocio medio vivo y él, sentado en un sillón mientras ve "Pesadilla" porque dice que quiere aprender", comenta el chef a cámara.