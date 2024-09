La mala organización en la Taberna Danka hace que se desate el caos durante el servicio. Los platos no terminan de salir y, si salen, lo hacen en mal estado, provocando el enfado de los clientes y la tensión entre los empleados. Anka regresa del comedor criticando que las croquetas están congeladas y, más tarde, le pasa lo mismo con las patatas: "Las patatas están duras, la gente no las puede comer". "¿Os parece normal que unas p**** patatas no salgan bien?; pregunta indignada Anka.

El enfado de Anka aumenta con Dani, propietario y encargado de la cocina en ese momento, que echa de la cocina a su pareja. "Me va a dar un infarto", afirma Alberto Chicote ante tantos gritos y tensión. Pero la cosa no acaba ahí y es que ante las quejas de los clientes, Anka vuelve a la cocina muy enfadada, provocando una discusión mucho peor que termina con Dani mandándola a "tomar por culo".

Ante la ausencia de Anka, Dani protagoniza otra discusión, pero, esta vez, con Abdel, el cocinero. "No me grites más, que te estoy pagando yo", afirma rotundo Dani a Abdel, al que le critica su lentitud a la hora de trabajar. En plena riña de su jefe, Abdel, realiza un irónico comentario a Alberto Chicote que termina con Dani explotando y cogiéndole por los hombros: "¿Te estás riendo de mí?". Un tenso momento en el que Alberto Chicote se ve obligado a intervenir, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.