"¡Pichote! No, pichote no, ¡Chicote!", se confunde Rosana, dueña de 'Los Pitos', que además de poner un nuevo nombre al chef de Pesadilla, decide sorprenderlo con un ritual. Chicote se encuentra en ese momento a punto de probar el menú del restaurante: unos boquerones, las gabas piu-piu, pernil asado brasileño y secreto en salsa de almendra.

Llegan los primeros platos y, con ellos, Rosana con un palo santo. "Te voy a pasar un palo santo, ¿vale?", le dice Rosana, a lo que Chicote se queda 'a cuadros': "No entiendo". "Te voy a pasar un palo de salto para que estés tranquilo", asegura. "Si yo estoy muy tranquilo, de hecho, lo que me pone nervioso es que me estés atizando con un palo", aclara el chef de pesadilla.

Rosana enciende la madera aromática y la agita para que la llama se apague y emita el humo. Le pasa el palo santo a Chicote por la cabeza: incluso da una vuelta sobre el chef mientras se expande el aroma. "Esto es para sacar las malas elegías", le cuenta Rosana. "Por muy santo que sea, ¡es un palo!", sentencia Chicote.

