"Jefe, ¿el pulpo de la mesa 15, qué pasa? Llevan media hora esperando la comanda, hostia", se queja uno de los camareros cuando llega a cocina. José Luis, cocinero y propietario de Hotel Juan Manuel comienza a perder los papeles y aún más cuando Alberto Chicote vuelve a sacar el tema del ajoarriero.

"La madre que me parió, chaval", comenta el chef con respecto al bacalao. "¿Qué pasa? Que no es el tuyo, ¿no? No tiene por qué ser malo. (...) Es el mío, el del puto jefe. El que se hace en esta casa, me cago en Dios. El que digo yo y el que comen mis clientes", grita descontrolado.

El cocinero monta en cólera y se quita el gorro. Mientras se marcha, sigue vociferando. "Como eres tan bueno y haces las cosas tan bien y no tengo ni puta idea de cocina, aquí te quedas, te coges el gorro y los fogones y a ver qué tienes huevos de sacar, que yo me voy ¡ya!", reta a Alberto Chicote mientras se dirige a la puerta. "Otro que se piensa que esto es cuestión de huevos", lamenta el chef.

"¿Te apago los fuegos?", le pregunta el presentador de Pesadilla en la cocina. "Préndele fuego a toda la cocina", responde desde lejos. La estampida de José Luis termina por frustrar el servicio por completo y los clientes se van sin terminar de comer.