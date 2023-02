Pasado el trance del primer servicio, Alberto Chicote llama a las puertas de la vivienda particular de José Luis, el propietario de Hotel Juan Manuel, para mantener una profunda charla con él. "La inversión total hablamos en torno a 1.100.000 euros", le confiesa el cocinero, que afirma que lleva amortizados unos 240.000 euros. "¿Solamente?", alucina el presentador de Pesadilla en la cocina, que intenta ponerse en la piel de José Luis y su inversión "del copón bendito".

"Vi el hotel, vi las posibilidades. Me vi capacitado para cogerlo y realmente, si lo pienso fríamente como hoy, después de 11 años, pues no lo hubiera hecho", reconoce. El hostelero se describe a sí mismo como una persona que siempre mira hacia delante, y que lo único que quiere es dar un futuro a sus hijos.

"Mis hijos es por lo que yo lucho cada día", dice emocionado. "Son lo más importante y yo si trabajo y lucho y sigo con esto y me he puesto en contacto contigo para sacar esto adelante es porque lo que más me preocupa son ellos", desvela. Un sentimiento que él considera que es recíproco.

Su objetivo es que Alberto le ayude a salir adelante. "A mí no me sirve de nada que tú me digas que sí como a los tontos. O tengo a alguien que quiera absorber todo o estamos jodidos los dos, solo que tú tienes un peso que yo no tengo (...) Necesito contar contigo al 100%", recalca el chef. "Al 200% voy a estar contigo", promete.