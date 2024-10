Alberto Chicote queda con los dueños de 'El sitio' para hablar tras el desastroso segundo servicio que hicieron ayer. El chef los lleva al parque infantil donde no pueden llevar a su hijo para buscar un cambio de rumbo. "Lo estamos pasando muy mal, Alberto", le dice Eli al presentador de 'Pesadilla en la cocina', que le expone que ella en el momento que sea capaz de llevar el negocio va a respirar porque José Antonio estará con su hijo.

La dueña del local le explica al cocinero que cuando llega al restaurante y ve el caos siente que está perdiendo el tiempo. "Todos tenemos la sensación de que si no dedicamos todo nuestro tiempo a resolver nuestros problemas pensamos que estamos perdiendo el tiempo, entonces hay un montón de cosas que no haces porque tú mismo tienes la sensación de que estás perdiendo el tiempo porque no tienes la claridad mental", les cuenta Chicote, que se sincera con ellos y les cuenta: "Yo antes dedicaba todo mi tiempo a mi profesión pero me di cuenta de que a mi vida le faltaban cosas y desde que le dedico un tiempo marcado a hacer otras cosas soy más eficaz, tengo la cabeza más limpia y eso me ayuda a que todo el resto sea mucho mejor".

Tras esta emotiva confesión, el chef tiene una sorpresa para ellos y aparece le hijo de los dueños. Chicote quiere que hoy sea el primer día de muchos en el que tengan un ratito de desconexión con su hijo para que puedan aclarar la mente y volver con más fuerza a su negocio para seguir remando.