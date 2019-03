Chicote se ve obligado a cerrar 'La Zapatería' para empezar de cero

Pesadilla en la cocina se enfrenta en laSexta al restaurante más infecto de la temporada. Ubicado en el madrileño barrio de Huertas y muy cercano al centro neurálgico de la capital, Sol, “La zapatería” es un turístico restaurante de tapas abierto hace 17 años que hoy se encuentra al borde de la quiebra debido a la enorme suciedad del local, a la falta de interés de su dueño y a una terrible oferta gastronómica que, de forma habitual, incluye alimentos en mal estado entre sus platos.

Con el moho y el exceso de grasa, en unos años “La zapatería” ha pasado a ser un local casi en ruinas del que ningún cliente sale satisfecho. Además, la dejadez y la actitud de abandono de dueño no ayudan en absoluto. Está convencido de que mimar a sus clientes no es necesario, ya que la mayoría de ellos son turistas y les guste o no un restaurante no suelen regresar.