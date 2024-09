El caos en el servicio de la Taberna Danka provoca que se desate la tensión entre los trabajadores. Los gritos y reproches de Anka y Dani terminan con la camarera abandonando el local, pero cuando vuelve, la cosa empeora al ver unos calamares quemados. "¡Os estáis burlando de mí y de todo!, ¡estos calamares son de burla!", grita Anka a Abdel, que termina abandonando la cocina cuando la camarera le tira el plato de calamares al suelo.

"Hemos tirado hoy un montón de platos y os da igual", insiste duramente Anka a Abdel, que en la calle, estalla: "Cogió un plato y me dio un golpe, no voy a morir ahí". "Me va a dar un infarto", afirma Alberto Chicote ante tantos gritos y tensión, y, confiesa a cámara: "Con salir vivo de aquí hoy me doy con un canto en los dientes".

Tras este momento de tensión, llega otro. Dani inicia una riña con Abdel que le lleva a terminar agarrándole por la camiseta. Y es que el dueño de la Taberna Danka explota ante el 'vacile' de Abdel en un momento de caos en el servicio ante la falta de salida y calidad de los platos. Un momento de máxima tensión en el que Alberto Chicote les tiene que separar.