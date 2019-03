Chicote: “Comportaos de verdad como tíos ya”

LA ACTITUD DE LOS SOCIOS, EL PRINCIPAL PROBLEMA

Un restaurante en ruinas vuelve a ser el problema de Alberto Chicote en la nueva temporada de ‘Pesadilla en la cocina’, pero no el principal. Dos socios que no dejan de tirarse trapos sucios es lo que trae de cabeza al conocido chef. Harto de la actitud de los varones, el cocinero busca una solución rápida para el negocio, si los propietarios no dejan de lado sus “chavaladas”.