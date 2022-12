"No sé por qué te pones así conmigo, tío", pregunta Alberto Chicote a Chema. "No me gusta tu actitud", reconoce el propietario de 'Leña y Carbón'. El chef le pide "un poquito de amabilidad". Chema sigue enfadado por un incidente que ocurrió pocos minutos después de la llegada del equipo de Pesadilla en la cocina al restaurante: el caso del pollo que olía mal y no olía mal a la vez.

"¿Sabes lo que yo hago a diferencia de lo que tú haces? Yo no te mando a tomar por culo y tú a mí, tres veces. ¿Eso te parece normal?", le pregunta el chef. "¿Tú nunca insultas a nadie? Pues olé tus cojones. Todo el mundo en un momento de su vida tiene malos momentos y tiene reacciones", responde Chema.

El dueño del restaurante se sorprende de que se asuste porque le traten de esta manera. "Miedo me da menos, vergüenza ajena, mucha", confiesa el chef. Chicote se marcha del restaurante, aunque avisa de que volverá en un rato.

"Me han tratado mal, peor, muy mal y de vergüenza, pero como aquí, creo que nunca. Luego resulta que es que el personal no se lleva bien. ¿De verdad? ¿Así?", se pregunta Alberto ante las cámaras ya en la calle.