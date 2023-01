Corría el año 2018 cuando Alberto Chicote puso un pie por primera vez en A Cañada, un restaurante asturiano regentado por Nati, exmujer de un personaje público del que seguro, te sonará su apodo: 'el rey del cachopo'.

A Cañada presumía de una trayectoria de 125 años que no era tal, de una fabada casera que era de lata y de unos premios que nunca revalidó. Chicote alucinó al conocer la realidad del asturiano, con el que tuvo que empezar de cero para intentar reflotarlo.

"Nati tenía otro restaurante con otro socio y los premios que tenemos colgados aquí se ganaron en la otra sidrería", reconoció Begoña, la cocinera, ante las cámaras de Pesadilla en la cocina. Pero aquí no acabó la indignación del chef, que se preguntó en más de una ocasión si todo el mundo mentía en ese restaurante. Incluso llegó a sacar "una montaña de mugre" de los fuegos que le aseguraban que habían limpiado solo un día antes.

Lo de los 125 años, descubrió Chicote, "también es mentira". Es "marketing puro engañoso".

Comida de lata, vendida como casera

"¿Me estás dando fabada de lata en un sitio que tiene un cartel que dice que tiene la mejor fabada del año de un concurso de no sé qué demonios? No me jodas, ¿estamos de broma?", le preguntaba Alberto Chicote al camarero cuando este le acabó confesando que la comida era de bote, algo que ya se olía (o más bien, saboreaba) el chef.

Su enfado le llevó a hablar directamente con la dueña. "¿Cómo tienes los cojones de poner la fabada ahí como premiada y que sea de bote? ¿A ver si cuela?", le preguntaba indignado.

Así se derrumbó la dueña de A Cañada en mitad de un servicio"

Los clientes no cesaban de devolver platos a la cocina y harta de esta situación, la propietaria probó uno de los platos. "Joder, tíos. ¡Estoy hasta la polla! Esto no, Bego. ¡Me cago en Dios, pruébalos, joder!", le pidió a la cocinera. "¿Sabes lo que te digo? Que hagas lo que te dé la gana, tía. Se acabó", gritaba Nati mientras salía del restaurante para derrumbarse apenas poner un pie en la calle. "¿Qué quieres? Algún día tenía que estallar, ¿no?", le dijo el chef a Bego.

¿Quién es 'el rey del cachopo'?

Famoso por ser el dueño de cinco locales y una franquicia en Madrid, César Román Viruete terminó acosado por las deudas y desapareció en el verano de 2018 tras el hallazgo del cadáver de su pareja en una de sus naves y después de vaciar sus cuentas. Finalmente fue detenido en Zaragoza y condenado.

