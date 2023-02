El bacalao al ajoarriero del 'Chicote de Zamora' ha dejado con mal sabor de boca, literalmente, al 'Chicote de laSexta', que no puede con el pimentón quemado. Es por ello que, en su visita de rigor a la cocina del restaurante Hotel Juan Manuel, no pierde ocasión para sacar a relucir el tema, motivo por el que surge uno de los primeros rifirrafes con José Luis, dueño y cocinero.

El propietario piensa que el bacalao está "exquisito" y el presentador de Pesadilla en la cocina no da crédito a lo que está oyendo. "¿Cómo lo haces tú?", le pregunta José Luis. "Cebolla, pimiento, ajo, si acaso un poco de pimiento choricero y tomate. Es un plato completo y complejo".

"Me ha dicho que no había visto un ajoarriero así en su puta vida. Pues aquí, en Hotel Juan Manuel, lo ha visto por primera vez", dice ante las cámaras. Y es que, para él, su ajoarriero está perfecto. "Me lo ha criticado y me ha tocado un poquito, porque yo sé que es un plato, para mi manera de hacer las cosas y mi tipo de cocina, excelente", confiesa.

"Esto arrastra en la boca que tira de culo", le dice Alberto, que cree que es imposible que ese plato le gusta a nadie. Valentina, la ayudante, coincide con Chicote tras probar el plato, algo que molesta al jefe, que la acusa de ser "un poco cabrona" y querer "colgarse galones" con el televisivo chef.

El cocinero sigue defendiendo su ajoarriero a capa y espada. Ese es mi ajoarriero, así lo hago y así te lo he puesto a ti, porque es lo que debo hacer. Tú eres Chicote, yo soy el 'Chicote de Zamora'". Una afirmación que no entusiasma a nuestro Chicote. "Tú estás muy lejos de parecerte a mí en nada".