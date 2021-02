Alberto Chicote ha asegurado en Palo y Astilla que "las mujeres cocinan diferente a los hombres" a pesar de que tienen "las mismas cualidades para poderlo hacer".

Una afirmación que ha sorprendido a Mamen Mendizábal, que le ha preguntado a qué se debe esta diferencia. "A la hora de desarrollar y crear, de llevar todo un paso más adelante, en el momento en que tu pones en la cazuela algo de ti, ya no es igual", ha respondido el chef.

Chicote se ha mostrado como "un gran enamorado de la cocina femenina" y ha señalado que "la historia culinaria que nos ha traído" hasta hoy en día ha sido construida a base de personas, "la mayoría de las veces mujeres". "Tradicionalmente el espacio de la cocina ha estado ocupado por las mujeres en su mayor parte", ha apuntado, asegurando que "es cierto" que hay diferencias entre hombres y mujeres.

El padre de Alberto Chicote ha confesado en Palo y Astilla que cuando Alberto era pequeño le quisieron "comparar" en dos ocasiones "unos mexicanos". "Era de caramelo", ha apuntado su madre. El padre asegura que "todo el mundo" le dice que es clavado a él y es por eso que se le quitó el complejo de "feo": "Cuando ya ha sido mayor me he creído algo que nunca me había creído. Yo siempre he tenido complejo de feo".