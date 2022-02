50 personas participaron en la grabación de Operación Palace, guardando el secreto del falso documental se convirtió en toda una sorpresa aquella noche del 23 de febrero de 2014. Sin embargo alguien estuvo a punto de fastidiarlo todo. Se trata de Jordi Évole. El propia Évole confesaba en el vídeo que puedes ver arriba el momento en el que le filtró todo a un periodisya.

"El único que estuvo a punto de filtrarlo fui yo a un periodista de 'El Mundo', a Gonzalo Suárez, que me llamó un día y se lo conté todo porque soy un inútil", afirmaba Évole, que explicaba cómo intentó solucionar su desliz lingüístico: "Luego le dije: 'Hostias, pues no lo publiques'. Y no lo publicó". Pero, realmente, que 50 personas en este país, 50 españoles guarden un secreto me parece bastante inédito en un país de cotillas", insistía.

Desmontando Operación Palace

El día que Jordi Évole nos hizo creer con Operación Palace que el golpe del 23F fue un montaje. Más de cinco millones de personas vieron el primer falso documental de la televisión española, un programa de Jordi Évole que no dejó indiferente a nadie.