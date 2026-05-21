Jesús Vázquez recuerda su icónica portada en Zero caracterizado como Jesucristo: "Hoy me traería una demanda"

Aimar Bretos muestra en el plató 'La Pasión de Jesús', la icónica portada de la revista Zero protagonizada por Jesús Vázquez durante la Semana Santa del año 2000, aprovechando para conocer la relación del presentador con la fe.

"Soy ateo. No tengo ninguna duda. Ojalá pudiera procesar alguna fe, porque creo que ayuda mucho cuando estás desesperado y no tienes dónde agarrarte, pero hay que vivir con un par y saber que esto es lo que hay, y elegir la vida que quieres tener y disfrutarla", sostiene Jesús Vázquez en La Noche de Aimar, al ser preguntado por su relacióna actual con la fe.

Para ello, asegura, tiene un lema: "Ir por la vida intentando hacer el bien a los que me rodean, compañeros de trabajo, equipos de la televisión...En vez de poner la zancadilla o dar problemas, intento poner la vida más fácil a todo el mundo que se acerca a mí".

En este contexto, Aimar Bretos muestra en el plató 'La Pasión de Jesús', la icónica portada de la revista Zero protagonizada por Jesús Vázquez en la Semana Santa del año 2000 donde el presentador estaba caracterizado de Jesucristo. "¿La volverías a hacer?", le pregunta Bretos. "La volvería a hacer, pero tendría un montón de demandas al día siguiente", reconoce entre risas el presentador. "¡Cómo han cambiado las cosas! Eso fue en los 2000 y te digo que esta portada me traería hoy una demanda", asegura.

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