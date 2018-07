Andrés: “Disfruté de mi hijo nueve años y fueron los nueve años más felices de mi vida”

SU HIJO PADECÍA LEUCEMIA

El ‘Millonario Anónimo’ conoce al presidente de la fundación Luis Olivares que le explica cómo surgió el proyecto. Todo nació a raíz de la enfermedad de su hijo Luis que, con siete años, enfermó de leucemia y una vez que su cuerpo físico no pudo más le dijo: “Papá esta es tu vida a partir de ahora y me encantaría que ayudaras a otros niños que están igual que yo”. Andrés Cárdenas no puede evitar emocionarse debido a que su hija mayor ha superado un cáncer de útero.