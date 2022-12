Zulema Fuentes habla con 'Más vale tarde' para contar su experiencia con las preferentes. Asegura que su merma "se produjo en seco" desde que fue a recuperar su dinero en Caja Cantabria. "Al no poder hacerlo, la apatía de ir a entrenar se apoderó de mí y eso me abatió y me quitó las ganas de seguir con este deporte", declaró la atleta.

"Aunque no hubiese sido atleta, mi perfil siempre ha sido ahorrador. La carrera de un atleta tiene fecha de caducidad y todos pensamos en asegurar nuestro futuro", afirmó Fuentes. Asegura que ella pasaba por Caja Cantabria de vez en cuando y que allí le asesoraban de lo que debía hacer con sus ahorros.

"En 2009 me paró el director de la sucursal y me dijo que había un producto que me daba un porcentaje más alto que el plazo fijo. Me dijo que lo podía recuperar mañana si quería, si llego a saber que era un producto de riesgo me habría quedado con el plazo fijo", aclara la atleta.