La vicealcaldesa de Madrid y candidata de Cs a la Alcaldía, Begoña Villacís, está de precampaña electoral a pocas semanas de las elecciones municipales. Este jueves ha prometido, en una fiesta gay, que la bandera del arcoíris volverá al Palacio de Cibeles este año durante la celebración del Orgullo así como ha proclamado que no permitirá "ni un paso atrás" en derechos de las personas LGTBI. No solo eso, además que se definió así: "Soy la primera vicealcaldesa mariliendre", un término que se refiere a la inseparable amiga del gay.

"No vamos a permitir dar ni un paso atrás, no vamos a permitir que nadie se lleve el orgullo del centro. Libertad es bajar los impuestos, pero también poder darte la mano y casarte con quien quieras", ha apuntado Villacís la noche de este jueves durante un encuentro con personalidades LGTBI en la discoteca gay Marta, Cariño!. Villacís se metió incluso en la cabina del DJ y bailó al son de la música.

Este anuncio se realiza dos meses antes de la celebración del Orgullo en la capital, una cita marcada por la polémica en la capital en sus últimas ediciones al no colocar la bandera arcoíris en la fachada del Palacio de Telecomunicaciones al ampararse en una sentencia dictaminada por el Tribunal Supremo (TS) en 2020 en la que se argumenta que "no se puede ondear otra bandera que no sean las oficiales".