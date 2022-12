"Como lo que Alfonso Guerra cuente en su libro sea tan verdad como lo que ha dicho en ‘Al rojo vivo’, es penoso. No sé lo que tendrá que hacer ese hombre para vender libros”, decía garzón en la entrevista de Mamen Mendizábal.

Primero negó haber cobrado en negro, después siguió hablando y repartiendo. Guerra explica en sus memorias que “comenzaron a hacer unas reuniones preparatorias a las que acudían los periodistas Ramírez y Ansón, el político Álvarez-Cascos como comisionado de Aznar, y el juez Baltasar Garzón. Su preocupación y objetivo era desbancar a Felipe González del poder”.

Garzón responde: “La diarrea mental de este hombre con esa trama de conspiración es preocupante porque llega a ser delirante”.

Otra reflexión del expresidente socialista sobre el antiguo juez de la Audiencia Nacional: “El juez en cuestión tiene una pasión incontenible por sí mismo, y todas sus acciones se dirigen a cimentar unas imágenes que puedan servir a esa pasión egocéntrica”.

Baltasar Garzón también tiene algo que decir sobre la personalidad de Guerra: “Es bastante penoso, yo creía que era hasta cierto punto una persona honesta, pues que salga ahora con estas historias. Espero que las cosas que cuenta en sus memorias sean más ciertas que las cosas que cuenta sobre mí”.

LaSexta gozó ayer en exclusiva de un cruce de declaraciones que está dando mucho que hablar. “No puedo desmentir al señor Guerra porque lo que escribe en sus memorias es cierto. Yo conocí que el señor Garzón, cuando pidió la excedencia en la Audiencia Nacional, le exigió que se le pagase en B aquel dinero. Creo recordar que aquello que aquello lo sustituyó con fondos reservados del Ministerio de Defensa”, aseguraba Rafael Vera, exsecretario de Estado de Seguridad.

También Mario Conde defiende las declaraciones de Alfonso Guerra: “¿Hubo conspiración para acabar con Felipe González? Sí. El libro de Alfonso Guerra no es que me lo crea, es que me lo sé”.

Garzón también tiene apoyos, como el caso de José Bono. “Que Garzón le pidiese a Alfonso Guerra dinero negro, no me lo creo”.