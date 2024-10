Paiporta es uno de los municipios de Valencia que más han sufrido la DANA, donde desgraciadamente ha muerto mucha gente. Los vecinos están devastados y desde ahí cuentan a Más Vale Tarde lo duro que ha sido esta situación. Héctor, vecino de la localidad, ha relatado que en su calle "ha habido muertos" y se ha quejado de lo tarde que les llegó la alerta.

"Me pilló el martes aquí. Fue cuestión de minutos", ha explicado, calificando de "increíble la cantidad de agua que pasaba". "Yo vivo en un primero y casi nos entra en casa. En mi calle han caído casas, ha habido muertos. Ha sido muy muy fuerte", ha lamentado.

Sobre la alerta, Héctor ha asegurado que les "llegó a las 19.15 cuando ya esto era un río": "No entendimos por qué no llegó antes porque se habrían salvado vidas".

Asimismo, el joven ha criticado que se difundan bulos: "Me parece muy feo y muy mal porque lo que hace es alarmar", metiendo miedo que "no toca". "Mis abuelos han perdido la casa porque era un bajo. Ahora somos muchos en casa. Tenemos que ir al pueblo de al lado a por agua. No tenemos luz ni agua", ha contado.