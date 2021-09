"No te voy a contestar a esa pregunta". La respuesta tajante de Santiago Abascal, líder de Vox, ante la cuestión de Federico Jiménez Losantos ha sorprendido por la virulencia ante un tema tan, a priori, inocuo.

En una entrevista en esRadio, Abascal sólo ha reiterado la postura de su partido: la defensa de la "libertad de vacunarse". "No me he manifestado en contra de la vacuna", es lo máximo que ha admitido Abascal, como puedes ver en el vídeo de arriba.

"Yo he hablado de la libertad de la vacunación, no me he manifestado en contra de la vacuna", ha mantenido el líder de Vox. "Yo no voy a hacer proselitismo ni un lado ni del contrario. Hago proselitismo de la libertad".

Tanto es así que la falta de concreción -inusual en otros miembros de su partido como Espinosa de los Monteros u Olona, que han compartido imágenes vacunándose- ha llevado a Jiménez Losantos a tildar esta actitud de "irresponsable".