Les empezó a perseguir por toda la manzana y hasta les paró para ofrecerles droga y dinero. "Yo vivo en un barrio que está ahí al lado y están vendiendo coca", se puede escuchar en el vídeo que grabó una de las menores víctimas del presunto intento de secuestro. "No quiero", responden ellas. "Si 200 euros quién se lo lleva", añade él. "¿Para qué quiero yo 200 euros?", pregunta una de ellas. "Tú vales más", expresa el hombre.

Conversación zanjada, llegó el autobús. Cuando las menores se dispusieron a subir, el hombre cogió a una de ellas. "No te vas a ir", le dijo, como se puede escuchar en el vídeo de portada. Fue entonces cuando apareció un hombre.

"La tenía cogida a mi amiga y no la soltaba hasta que se acercó un hombre y ya la soltó", narra una de ellas a los micrófonos de Más Vale Tarde. Las menores denuncian que el conductor del autobús que presenció los hechos no se bajo del vehículo. "No hizo nada", asegura una de las menores.

Las menores lograron escapar y fueron a un bar de la zona a pedir ayuda. Horas después el agresor, guineano de 32 años con 17 antecedentes, fue detenido en una estación de tren. Los hechos ocurrieron en Leganés, Madrid.

Minutos antes de la secuencia de la parada de autobús el hombre había estado persiguiendo a las menores, según cuentan ellas misma. Por eso decidieron ponerse a grabar. El juez le ha dejado en libertad a la espera de juicio, que tendrá lugar el próximo 29 de marzo.