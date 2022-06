Hace más de trece años que la familia de Marta del Castillo no puede descansar. Siguen sin saber dónde está el cuerpo de la joven que desapareció en Sevilla cuando tenía 17 años.

Todavía hoy nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió en el interior de la vivienda de León XIII en la que se presupone que acabaron con su vida la noche del 24 de enero de 2009. Lo único confirmado es que la joven salió de la casa sin vida.

Sin embargo, quedan muchas dudas por resolver: ¿quién estuvo allí?, ¿cómo la mataron?, ¿tuvo o no algo que ver Francisco Javier, el hermano de Carcaño? Un tribunal ha centrado ahora los focos se centran sobre El Cuco y su versión. Un juez ha determinado que él y su madre mintieron: el menor no estaba en su casa esa noche, y su madre tampoco, por lo que no pudo darle un beso a la 1:30 como había afirmado en calidad de testigo en el juicio contra Miguel Carcaño.

Durante estos años se ha buscado el cadáver de Marta casi tantas veces como versiones ha dado Miguel Carcaño: en el Río Guadalquivir, en el vertedero de Alcalá de Guadaira, en la finca de La Rinconada... pero sigue sin haber rastro de la joven. Mientras, el reloj sigue corriendo, y la familia de Marta intenta quemar los últimos cartuchos para encontrar los restos de su hija.