Rafa Castaño no solo se hizo historia ganando el bote histórico de más de 2,2 millones. También cumplió una de las tradiciones del programa: llamar a un ser querido para informar de la noticia.

El elegido fue su padre, al que primero de todo le informó que llegaba en el AVE de las 9:00 horas. Acto seguido, se comunicó el logro histórico que acababa de protagonizar. "He ganado 2.272.000 euros", informaba con una sonrisa el sevillano.

Su padre emocionado no lograba responder a su hijo. Eso sí, no el ganador no ingresará esta cantidad, pues Hacienda se embolsa prácticamente la mitad de este premio en impuestos.