Uno de los momentos especiales que dejó el programa de este jueves de 'Pasapalabra' fue la llamada de Rafa Castaño a su padre tras ganar el bote de 'Pasapalabra'. "Papá, dos cosas. Una es que al final es que llego en el AVE de las 21:00 horas, y la segunda es que he ganado 2.270.000 euros", expresó el periodista sevillano, aunque no escuchó respuesta por parte de su padre, quien estaba en shock, por lo que le preguntó en tono de broma: "Papá, ¿te has muerto?".

"No, estoy vivo. Estoy aquí con mamá", expresó el hombre, mientras se escuchaba de fondo a su mujer emocionada. "Le ha echado muchas horas. Nosotros estamos contentísimos de que se lleve el bote. Estamos orgullosísimos de él, y queremos darle un abrazo fuerte", manifestó el padre de Castaño.

En Al Rojo Vivo, el sevillano ha contado cómo vivió este momento: "Con mucha emoción. Además, en las últimas semanas, todo el mundo le preguntaba por la calle, pero yo les pedía que fueran firmes y no lo dijeran. Mi madre ayer me escribió y me dijo que aunque no me lo hubiera llevado estaría orgullosísima de mí, y creo que así se sentirán también los padres de Orestes porque ambos lo merecíamos".