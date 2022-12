A sus 60 años, Tom Cruise sigue rodando sus escenas de acción y, para su última película, asegura que ha conseguido la mayor escena de riesgo de la historia. Más Vale Tarde muestra cómo ha sido su rodaje, donde se ve al protagonista de Misión: Imposible recorrer una rampa con una moto a toda velocidad y saltar al vacío.

"Para conseguirlo tuvo que hacer 600 saltos en paracaídas y 13.000 en motocross", explica María Lamela, mientras Cristina Pardo asegura que "yo con 60 años me imagino en una hamaca leyendo, no así". Fiel a su idilio a los deportes de riesgo, Cruise ha grabado un curioso vídeo para felicitar las fiestas en el que desea lo mejor a los fans mientras se tira en paracaídas. "Yo desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a Cristina e Iñaki para que cierren este año maravilloso de Más Vale Tarde y nos feliciten las navidades haciendo lo mismo", la respuesta de los presentadores, en el vídeo sobre estas líneas.