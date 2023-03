Gonzalo Martín, el tío del pequeño Álex, el menor asesinado en Lardero, ha asegurado en Más Vale Tarde que la familia está "tocada" después de que el jurado popular haya declarado culpable por unanimidad a Francisco Javier Almeida de asesinar y agredir sexualmente al menor de nueve años el 28 de octubre de 2021 en Lardero.

"Estamos cansados, tenemos que asimilar todo lo oído y visto", ha aseverado Martín, que ha asegurado que "la familia sigue entera" aunque por momentos sea inevitable romperse: "Tiramos para adelante".

En este sentido, ha insistido en que se han mantenido prudentes y que, a pesar de que ya hay un veredicto del jurado popular, prefiere mantener silencio sobre lo que piensa: "No me quiero igualar al asesino de Álex por las cosas que ha dicho estos días de atrás".

Así, ante el perdón que pronunció Almeida el último día de juicio, Martín ha afirmado que la familia "no se lo cree": "Es un ser que piensa lo que dice, que lo tiene todo muy bien guiado y atado y el perdón no puede llegar en estos momentos. Tendría que haber llegado antes de cometer lo que cometió. Ahora no nos sirve de nada, al revés, incrementa más el dolor que tiene la familia", ha sentenciado.

El tío del menor asesinado ha afirmado que los padres del pequeño "tienen que tirar para adelante por su otro hermanito y para le puedan trasmitir a ese niño la felicidad que un niño necesita a esos años". "Esperemos que Álex sea el último y que todos los críos salgan al parque a jugar sin temor a que venga un asesino", ha zanjado.