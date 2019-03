Tener agua corriente resulta cada vez más difícil para muchas familias

En la Ronda de Andalucía, en Sevilla, 20 familias están a punto de quedarse "a secas". No tienen ingresos y temen que llegue el día en que no tengan agua para cocinar o lavarse. Uno de esos casos es el de Dolores, de 67 años, quien tiene a su cargo 10 hijos 23 nietos y 4 bisnietos. De su pensión, que apenas alcanza los 500 euros, viven 38 personas.



Dolores debe 3.000 euros al Consorcio de Aguas porque no todos lo meses la puede pagar. "Tengo que pagar agua, luz, responderle a mis hijos", expresa.

Otro caso es el de Patricia, quien debe 500 euros de agua, tiene tres hijos y vive de la caridad. "Si no tienes para comer, no tienes para pagar. Avisa que no puede dejar sin agua a sus hijos. “Mis hijos no se van a quedar sin agua y mientras yo esté, sin nada".



Mientras que Quique, para que no le corten el suministro tiene pagar 50 euros al mes. Una cifra inalcanzable para él que tiene tres hijos y en su casa no entra ni un céntimo. Asegura que el agua es una necesidad y no pueden cortarla.

El año pasado el alcalde de la Ronda de Andalucía, Fidel Romero, para mediar con el Consorcio de Aguas se esposó frente a la sede de la entidad para reclamar que no dejaran sin agua a las familias sin recursos.

Tras esta acción, el Consorcio accedió a que hicieran un pago fraccionario de la deuda de unos 35 euros al mes, pero esta es una cifra alta para las familias que no tiene ni para el pan.

Naciones Unidas fijó el consumo mínimo de agua en 40 litros por persona, cada día, pero en España ya hay cientos de miles de familias no tiene ya ni una gota de agua.