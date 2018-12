¿Cómo afecta la entrada en vigor de Madrid Central a los vehículos que circulan por la capital?

LAS MULTAS EMPEZARÁN EN DOS O TRES MESES

Este viernes ha entrado en vigor Madrid Central, sin embargo, el Ayuntamiento no empezará a multar hasta dentro de dos o tres meses. Los vehículos con matrículas 'B' y 'C' pueden acceder a los parkings, mientras que 'O' y 'ECO' tienen acceso libre a la capital. No hay restricciones tampoco para los conductores que estén empadronados dentro de Madrid Central, que podrán moverse por toda la zona.