Después de hacerse viral una polémica oferta inmobiliaria, en la que se alquilaba un 'estudio' de ocho metros cuadrados y sin cédula de habitabilidad por 380 euros al mes en Barcelona, en Más Vale Tarde hemos querido mostrar en el vídeo que acompaña a estas líneas el tamaño real de este 'piso' para hacerse una idea de cómo sería vivir en él. Como podrás observar, no es nada fácil ni incómodo.

Pero lejos de quedarnos en esta demostración, hemos salido a la calle a preguntar a los ciudadanos si en algún momento de su vida han entrado a vivir en zulos, con testimonios absolutamente sorprendente. Y aunque estamos hablando del caso de un piso en concreto, este tipo de inmuebles tan pequeños por cantidades abusivas de dinero son más comunes de lo que parece en nuestro país.

Por ello, en Más Vale Tarde hemos querido enseñar anuncios de otros habitáculos que se ofrecen en portales de alquiler para que la gente entre a vivir pero en los que no hay quien viva. Por ejemplo, un 'estudio' en forma de pasillo cuya mitad la ocupa el sofá y que tiene la cocina puesta literalmente en el escritorio. Todo por 390 euros al mes en El Clot, Barcelona.

Pero no solo en la Ciudad Condal. Madrid, capital de España, también cuenta con multitud de zulos para todos los 'gustos'. Por ejemplo, si tienes pasión por el Tetris, en el barrio de Lavapiés encontrarás tu 'piso ideal': una casa en la que puedes cocinar mientras te sientas en el sofá a ver la televisión,porque no hay espacio para más, por 500 euros al mes.

U otro espacio en el que el microondas, el frigorífico y la lavadora se encuentran uno encima del otro porque no hay otra manera de colocarlos. Y en el mismo anuncio señalan: "Ideal para una persona. Dos no caben". Y hasta hemos encontrado 'pisos' perfectos para rodar la secuela de Saw.