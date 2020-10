Con un sensibilidad del 90%, de uso doméstico y fácil acceso. Es el 'test definitivo' para detectar el COVID-19: el test rápido de antígenos con saliva. A falta de regulación para el autodiagnóstico, de momento su uso solo es apto para personal médico en espacios sanitarios. No obstante, Luis Quevedo, divulgador científico, nos explica en directo como funciona el test.

"Estos test usan saliva, no tienes que ponerte el bastoncillo hasta el cerebro por la nariz. En 15 minutos tienes el resultado y tiene un precio por debajo de los 15 euros, y hay proyectos en EEUU para que incluso baje más de precio", explica Quevedo en Más Vale Tarde, que muestra cómo funciona con un bastoncillo y un reactivo. Además, al hacerlo en casa evitamos desplazamientos. "El plan ideal es testear rápido a la gente infectada en escuelas y oficinas. Su bajo coste permitiría hacerlo frecuentemente", añade el experto.

Eso sí, hasta que no se regule, el test no está disponible para particulares. "La PCR es tan exquisita y tan buena, que incluso te da positivo cuando ya no eres infectivo. Este test da el positivo cuando eres infectivo, cuando tu carga viral es mayor. Así evitas la cadena de contagio", apunta Luis Quevedo.