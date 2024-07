La decisión de Junts de tumbar el techo de gasto sigue tensando la legislatura en lo que se ha visto como una respuesta a las negociaciones del PSOE con ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

"Es una jugada esperable", afirma Tania Sánchez en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que "me ha sorprendido que el Gobierno no se lo esperara". "Es algo temerario que tú como Partido Socialista estés presumiendo con cierto adelanto de lo que tienes que conseguir de Junts de que va para adelante el acuerdo con Esquerra y no esperes que no vas a tener una respuesta", reflexiona.

En su opinión, señala que "el PSOE sabía que era una posibilidad que Junts usara el techo de gasto, porque creo que por los tiempos era lo mejor con lo que lo podía hacer". Además, considera que "si en un mes vuelven a llevar el techo de gasto y ya ha habido investidura, Junts creo que lo apoyará".