Tamara Falcó agradeció el apoyo de Julio Iglesias a su madre, Isabel Preysler, en 'El Hormiguero'. "Ha salido en defensa de mi madre, que no está pasando su mejor racha, la verdad. Era un golpe tras otro, y él ha salido a defenderla", expresó la marquesa de Griñón, quien lanzó una pregunta: "¿No os parece súper bonito y súper romántico que salga un exmarido a defenderte?". Para Falcó, este gesto fue una muestra "de respeto" hacia su madre.

"Me parece muy bonito. No podemos olvidar que hace 45 años de la relación de Isabel Preysler y Julio Iglesias. A mí me parece bonito que un ex se acuerde de ti cuatro décadas y media después y salga a defenderte", expresó Iñaki López tras ver las imágenes de Falcó en 'El Hormiguero', mientras que Cristina Pardo opinó que cree "que no necesitaría" que un ex la defendiera. "Intentaría no llegar a este punto porque creo que es más interesante tener las armas para defenderte tú y que tu palabra valga", manifestó la presentadora de Más Vale Tarde.