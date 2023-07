Para Joan Baldoví, "no hay otra opción" que formar un gobierno progresista tras las elecciones del pasado domingo. El diputado valenciano sostiene en Más Vale Tarde que la gente no quiere ir a unas nuevas elecciones y advierte de que "dar nuevas oportunidades a la ultraderecha sería irresponsable".

Así, y mientras Alberto Núñez Feijóo insiste en sumar para ser investido, Baldoví le envía un tajante mensaje: "Desiste, Alberto, vete de vacaciones, no te quiere nadie, nadie quiere pactar contigo, no quiere pactar contigo ni Vox". "Ya te lo ha dicho el PNV, ya te lo ha dicho Coalición Canaria, ya te lo ha dicho Vox", insiste el dirigente de Compromís, que recuerda a Feijóo que haber pactado con la ultraderecha "tiene un coste": "El coste es que no tienes socios para poder pactar, no tienes ninguna oportunidad", sentencia.

"Váyase de vacaciones y permita que los ciudadanos que han vuelto a votar por esa mayoría 'Frankenstein', sabiendo lo que votaban, puedan hacer un nuevo Gobierno como el que se ha hecho estos tres años y medio", agrega Baldoví, que, en lo que respecta a las conversaciones de la izquierda con Junts, pide "mucha discreción, mucha paciencia y darle oportunidad a la política".