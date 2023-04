Suso Díaz cree que "la dirección central de Podemos se está equivocando" a la hora de negociar para alcanzar un pacto con Sumar. "Está presionando todos los santos días a Yolanda", lamenta en Más Vale Tarde el padre de la candidata y vicepresidenta segunda del Gobierno, que a su vez cierra la lista municipal de Unidas Podemos en A Coruña.

"Toda Semana Santa, día sí, día también, con presiones a Yolanda Díaz. Así es muy difícil negociar", asevera Diaz, que sospecha que la formación morada "no tiene mucha intención de llegar a acuerdos". "Ojalá me equivoque", apunta, incidiendo no obstante en que para alcanzarlos "lo que tienes que hacer en primer lugar es sentarte, discretamente, en silencio, analizar todos los temas, no estar presionando un día sí y otro también". "Así es imposible negociar", reitera.

"Ojalá me equivoque, pero me da muy mala impresión", insiste Suso Díaz, que a pesar de ello defiende que "si se quiere negociar no hay ningún problema". "Entre Sumar y Podemos no debería haber ningún problema desde el punto de vista de programa electoral, desde el punto de vista ideológico, en llegar a un acuerdo", expone, y añade: "Pero hombre, a ver, hay que saber negociar y no se negocia todos los días metiéndote con quien quieres negociar o metiéndote con el Gobierno".

"Esas formas hay que quitarlas de la política", concluye el padre de Yolanda Díaz, cuya opinión sobre esta cuestión puedes escuchar en el vídeo que ilustra estas líneas. Pese a todo, se muestra "convencido" de que "si hay una negociación tranquila, serena, no va a haber ningún problema en llegar a un acuerdo".