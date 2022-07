Los asistentes a la conferencia no daban crédito. La presentadora tampoco. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha recibido la llamada de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, en plena conferencia sobre la reformar laboral en la Universidad Complutenses de Madrid. Y no ha dudado en cogerle el teléfono delante de todos los espectadores para explicarle que en ese momento no podía atenderle.

Lo ha hecho de tal forma que los presentes no han podido aguantarse la risa ante la situación que se ha presentado: Escrivá sujetando su iPhone azul mientras la presentadora del encuentro ojeaba los papeles con un gráfico proyectado en la pantalla. "Yolanda, estoy en este momento en una Yolanda ... ", se confundía el ponente al coger la llamada mientras que Díaz, al parecer, le contaba algo al teléfono.

Acto seguido, Escrivá bromeaba mirando a los asistentes y explicando a la ministra el motivo de su falta de disponibilidad: "Por cierto, estoy aquí explicando nuestra reforma laboral". Dicho esto, el ministro ha girado el teléfono para que los asistentes pudieran comprobar que se trataba de Díaz o para que la ministra de Trabajo escuchase los aplausos. No está claro. "Te están aplaudiendo Yolanda, te están aplaudiendo", le expresaba Escrivá a su compañera, que todavía seguía al otro lado de la línea. "Hablamos en un rato", culminaba dejando el móvil y pidiendo disculpas a los asistentes por la interrupción.

"Esto no estaba planeado, perdón", se disculpaba el ponente antes de continuar con su relato.