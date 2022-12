La exdiputada del PSOE Soraya Rodríguez abandona el PSOE después de 37 años de militancia. Asegura que siempre ha hecho lo mejor para el partido y ha mantenido la misma posición coherente. "Lo intentado hacer siempre con honestidad y dentro de los órganos del partido", ha añadido.

Rodríguez sostiene que guarda muchas vivencias del partido y "desea lo mejor" a sus compañeros, con los que insiste tiene buena relación. Pero, ¿se alejará de la vida política? La exdiputada socialista no lo descarta.

"Dejo atrás un partido donde he compartido mi vida. No sé si me alejaré de la vida política, se puede hacer política desde muchos sitios. Ahora puedo tomar decisiones", ha respondido a preguntas de Mamen Mendizábal. Finalmente, Soraya Rodríguez ha asegurado que no descarta formar parte de otro partido político en un futuro.

Además, durante la entrevista, Rodríguez ha sido crítica con la gestión del PSOE del conflicto catalán "Era lógico que ante una discrepancia tan grande el partido no contase conmigo", ha manifestado.