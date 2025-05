Una señora replica a su marido cuando afirma que él ayuda en casa: "Ahora, antes lo hacía yo"

María Lamela ha salido a la calle para conocer la opinión de la gente sobre una sentencia pionera: un hombre deberá indemnizar a su exmujer con más de 63.000 euros por no hacer nada en casa durante sus 25 años de matrimonio.

Un hombre deberá indemnizar a su exmujer con 63.000 euros por no hacer nada en casa durante su matrimonio. María Lamela ha salido a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos sobre esta sentencia histórica. "No creo que sea una buena sentencia", comparte una señora. "¿Por qué se lo va a pagar porque no colabore? Lo veo mucho dinero", añade.

"Anda, qué lista la mujer", comenta otra. Un hombre comenta que él no estaría de acuerdo ya que él hace cosas en casa. Su mujer le replica que las hace ahora pero que "antes no". "Antes eran los niños pequeños y la que lo hacía era yo", responde ella.

"Mi marido me pregunta '¿qué hago?' y yo le digo '¿qué me haces? Si la casa es de los dos'", comenta otra señora a la reportera. Otra mujer explica a Lamela que ella y su marido han compartido las tareas. Otro hombre explica que él ese el encargado de las tareas del hogar.

Lamela plantea a una mujer si esa sentencia puede animar a otras personas a pedir a su pareja el equilibrar las tareas del hogar. "Entre la gente joven ya no hay ese problema", responde un hombre. Otra chica comenta que quizá la sentencia sí que puede servir para que los hombres "se pongan las pilas" ante la amenaza de que pueden tener que pagar dinero.

"Tener 25 años un hombre a la vera sin hacer nada... tiene tarea también, eh", comenta una mujer. La señora afirma que ella preferiría que le pagara unas buenas vacaciones en un crucero como compensación. "Con eso ya estaría más que compensado", concluye.