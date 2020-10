Emilio Silva es uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Hace 20 años encontró al fin el cadáver de su abuelo, asesinado por el franquismo, tras 64 años desaparecido en una cuneta de El Bierzo: fue la primera exhumación con métodos científicos realizada en España.

"Recuerdo familiares que se acercaron allí de otras fosas y sobre todo el momento en que apareció", ha relatado en Más Vale Tarde, donde ha explicado cómo recordó a su abuela cuando finalmente "apareció una bota con los huesos de un pie".

"Una mujer que había muerto dos años antes sin haber hablado jamás conmigo del asesinato de su marido y sin haber podido enterrarlo donde ella hubiera querido", ha rememorado, cuando se cumplen 20 años de aquella primera exhumación.

Pero, en estas dos décadas, los familiares de las víctimas no solo se han enfrentado a la angustia de buscar a sus seres queridos, sino también a afirmaciones tan ofensivas como la que realizó Rafael Hernando en 2013, cuando aseguró que "algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarle".

Una "burrada" que "atenta contra la dignidad de cualquier ser humano", ha aseverado Silva, que destaca que, además, "fue un ejercicio de gran ignorancia", ya que "ningún familiar de ningún desaparecido por la represión del franquismo ha recibido jamás un céntimo del Estado".

"Sí lo hicieron los muertos de lo que llamó el franquismo las víctimas de las 'hordas marxistas', que recibieron pensiones, estancos, plazas para toda la vida en la Administración pública", ha apostillado.

"Eso de cosificar a la gente como si no tuviera sentimientos, como si no tuvieran humanidad, no se permitiría con otras víctimas de otras violencias", ha lamentado, asegurando que "las víctimas del franquismo siempre han ido en un vagón de tercera clase, por detrás de sus derechos".

"Hemos ayudado a miles de familias", ha reivindicado, señalando que en estos 20 años han realizado esta labor "en el lugar de un Estado que no está". "Si el Estado ejerciera sus obligaciones, nosotros no tendríamos ni que existir", ha concluido.