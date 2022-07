Santiago Segura acaba de estrenar la tercera entrega de su saga 'Padre no hay más que uno', una película que le ha sido realmente complicada de grabar después de que buena parte del elenco cayera contagiada con la Covid, como Antonio Resines, que iba a interpretar al abuelo, pero finalmente tuvo que ser sustituido por dar positivo.

Lo cogieron la mayoría a excepción de Loles León que, según cuenta el director y humorista en Más Valet Tarde iba diciendo por el rodaje: "A mí no me quiere ni el bicho". Unas palabras que le hacían reír porque eran "muy Loles" y ella "se queja de todo", describe Santiago Segura. Sin embargo, él le rebatía diciéndole: "Alégrate, yo no quiero que me quiera el bicho". Puedes ver las numerosas anécdotas que le ha dejado la Covid durante el rodaje de 'Padre no hay más que uno'.

La razón por la que solo hace comedias en cine

El director de cine aborda con Iñaki López la difícil coyuntura que combaten España y Europa con un mensaje muy claro: "Para mí, la risa es el bálsamo que nos puede ayudar". Vuelve a ver su intervención, en el siguiente vídeo: