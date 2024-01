La periodista Julia Otero ha definido a Junts como "la derechita cobarde de Cataluña", porque a su juicio, al votar este martes en contra de la ley de amnistía y exigir un texto más flexible, "demuestran que no quieren asumir ni una sola de las posibles responsabilidades que tendrían de los actos acaecidos durante el 'procés'".

Así de rotunda ha calificado la periodista la actitud de Junts "frente a la generosidad de la gente de ERC", cuyos líderes, la mayoría, se quedaron en Cataluña y asumieron sus responsabilidades, fueron juzgados, estuvieron tres años en la cárcel, ha recordado.

Para Otero, esta "derechita cobarde no quiere dejar ni un solo cabo suelto". "Lo que hacen con esa cobardía y ese terror devastador de sentarse frente a un juez, le dan la razón al juez García-Castellón, porque si tan seguros están de que no hubo terrorismo, como casi todos lo estamos, si están convencidos de tener la razón, por qué se la dan de esta manera", ha cuestionado, asegurando que la jugada no les va a salir bien a los de Puigdemont.