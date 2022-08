Después de que se haya hecho viral un vídeo de Sergio Ramos junto a Pilar Rubio en una exposición de Dalí, ha salido a la luz la faceta del futbolista como coleccionista de arte.

La periodista Rosa Villacastín ha analizado en Más Vale Tarde esta pasión del deportista: "Felicito a Sergio Ramos porque prefiero que invierta en arte antes que en un coche Maserati de superlujo, o en esas casas descomunales que suelen comprarse los futbolistas [...] me parece muy bien que la gente que gana tanto dinero invierta en arte, no solo en coches, o en tatuajes; creí que era más frívolo, pero me está demostrando que no".

Al respecto, Villacastín ha explicado que "Sergio Ramos tiene dos personas que le asesoran", algo que es importante porque "no compra a lo loco". Además, ha destacado que tiene varios pintores preferidos como Manuel León. "Se conocieron en una galería de arte, Ramos le preguntó si le gustaba el Madrid, él respondió que prefería el Sevilla y se hicieron muy amigos. Tiene varias obras de él", ha subrayado.

La periodista ha destacado también que el futbolista también tiene obras de un artista llamado Manuel Valdés, "que hace 'Las Meninas' más maravillosas que te puedas imaginar".

En este sentido, Rosa Villacastín ha apuntado que, "si Sergio Ramos tiene cuadros de estas personas, es un gran aficionado y un gran inversor" porque "son grandes pintores".

Ante la intención del futbolista de formar una de las mayores colecciones, la periodista considera prácticamente imposible que pueda llegar a igualar a Carmen Cervera: "No creo que tenga que temblar, ni juntando a Messi y a Ramos lograrían tener esa colección maravillosa".