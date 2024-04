En el mismo día del comienzo del juicio a Daniel Sancho por el crimen de Edwin Arrieta, Rodolfo Sancho ha concendido su primera entrevista desde el comienzo del caso en 'HBO Max', donde habla acerca de cómo se enteró de lo ocurrido por su propio hijo.

En la entrevista, Rodolfo Sancho explica que Daniel le dijo que había tenido una pelea con alguien que él no conocía y que había "acabado de una forma trágica. "Yo sé que no le hacía falta dinero, lo que pasa es que siempre viene bien un poco más", añade.

"Eso es un error, una trampa. Daniel me dijo que este tipo le había amenazado de muerte y con hacer daño a su familia. Y se defendió de unas amenazas y un intento de agresión sexual", confiesa Rodolfo Sancho.

Sancho confiesa que de primeras no se creyó "a pies juntillas" lo que su hijo le estaba contando, ya que no le "cuadraba nada": "Dentro del 'shock', porque Daniel no tiene ese currículum de criminal o delincuente, con lo que era muy extraño, enseguida me pongo en marcha y llamo a la embajada".