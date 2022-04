Tras darse a conocer la cascada de detalles que impregnan el polémico acuerdo que alcanzaron la Real Federación Española de Fútbol y el futbolista Gerard Piqué, la propia RFEF ha salido al paso de las críticas para justificar dicha operación. "Es muy buena para el fútbol español, no sería etico dar la espalda a una operación de 240 millones para repatir entre el fútbol profesional y no profesional. Habría sido una irresponsabilidad", ha asegurado el director de Comunicación de la organización, Pablo García Cuervo.

Una respuesta que no ha convencido a Iñaki López y Cristina Pardo. Los presentadores de Más Vale Tarde se han preguntado cómo se puede hablar sobre la honestidad y limpieza de Luis Rubiales, cómo podemos creer nada de lo que diga él o la Federación estos días, cuando asegura que no conoce la existencia de comisiones en ese acuerdo al tiempo que ha firmado un contrato con un anexo que indica que la RFEF podría romper ese acuerdo si la empresa de Piqué no acaba cobrando la cantidad que le correspondería.

Cuervo ha iniciado su respuesta asegurando que "en esta vida todo puede ser sometido a interpretación, y uno, si quiere, puede ponerse a dudar de todo y de todos". Acto seguido, ha aseverado que "el que conoce el fútbol español, a Rubiales y el trabajo de la Federación sabe que en menos de cuatro años (la organización) ha conseguido consolidarse como la segunda federación más fuerte del mundo tras estar a la cola de Europa".

Asimismo, ha indicado que "es una federación que tiene grandes proyectos por delante". "¿Hubo voluntad de ocultar detalles por parte de Rubiales o la RFEF?", ha insistido Pardo, pregunta a la que Cuervo ha contestado reiterando que "no hay nada irregular" en todo el engranaje de dicha operación, y que "todo esto responde a una nueva campaña de acoso al presidente".