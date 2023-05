En nuestro país, los conflictos vecinales están a la orden del día. Por ello, María Lamela ha preguntado a los españoles qué tal es su relación con los vecinos y, de paso, ha recopilado un montón de divertidas anécdotas.

"Mi vecina es muy buena conmigo, me llama todos los días por teléfono y el otro día hizo pimientos del piquillo y me los llevó", afirma una mujer a la que le cambia la cara cuando se le pregunta por sus otros vecinos. "Me he pensado si echarle pis en la alfombra", comenta por su parte otra chica, mientras uno de los entrevistados asegura en el vídeo sobre estas líneas que ha visto a dos de sus vecinos pegándose.

También hay historias de buena convivencia, como la de un hombre que recuerda que su vecino "me invitó a una cerveza". Otro entrevistado, por su parte, asegura tener un vecino que habla mucho y que incluso le 'robó' a su empleada del hogar: "También hablaba mucho esa mujer", admite. Por otro lado, una señora explica que sus vecinos "juegan partidos de fútbol con el perro" y que cuando una vez subió para quejarse por el ruido que hacían "me dijo que me fuera a vivir a un monasterio".