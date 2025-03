La reacción de Iñaki López al ver cómo los conductores dan positivo en drogas: "Ya saben...si dan positivo, son las juanolas"

El equipo de 'Más Vale Tarde en Acción' se ha unido a la Guardia Civil para patrullar durante los carnavales de Cádiz. En un control, encontraron conductores positivos en anfetaminas y otras sustancias, aunque todos alegaron no haber consumido nada.

En concreto, se han situado en uno de los controles de la benemérita, donde se encontraron con varios conductores positivos en anfetaminas y otras sustancias.

Lo más llamativo del reportaje es que todos los conductores aseguraron que no sabían por qué habían dado positivo si no habían consumido nada. Entre las excusas más llamativas se escuchó: "Si te digo la verdad, hubo gente al lado mío que sí que consumió, pero yo eso no lo consumo".

Tras ver las imágenes, Cristina Pardo bromeó sobre el tema: "La verdad es que todos tienen un denominador común, y es que se les ha caído encima, por lo que sea, las drogas que aparecen en el aparato".

Por su parte, Iñaki López comentó: "¡Qué coca ni qué coca! Ya saben, si les da positivo… son las juanolas, que son muy malas".