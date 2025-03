La reacción de un hombre cuando la Policía le interviene 3 pastillas de viagra sin receta: "Si lo sé, me quedo en Cádiz"

La periodista de Más Vale Tarde, Noelia Parra, ha acompañado a la UPR, la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional en Canarias, durante su patrulla por el Carnaval de Santa Cruz, el segundo más importante del mundo.

Allí, las cámaras del programa han sido testigo de los cacheos de los agentes en busca de droga y objetos prohibidos. Entre ellos, un hombre que confiesa que tiene 3 viagras en el bolso: "Yo las llevo para disfrutar", afirma en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que lleva las pastillas porque "a mí me gusta disfrutar mucho".

Justifica la tenencia del medicamento porque "soy impotente y el médico me las ha recetado", pero al no poder mostrar la receta, la Policía se las interviene: "Si yo hubiera sabido esto, me quedo en Cádiz", señala.

Los agentes también encuentran varias sustancias y objetos prohibidos, desde un cuchillo, hasta marihuana o un bote con 'popper'. "Está siendo esta noche bastante habitual que en cuanto se percatan de nuestra presencia lo tiran al suelo", explica uno de los policías.